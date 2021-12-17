Врио главы МЧС: шахтёры согласились работать на "Листвяжной" после трагедии

Врио руководителя МЧС России Александр Чуприян сообщил, что горняки единогласно выступили за продолжение работ на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в конце ноября случилась смертельная авария.

По его словам, жители Кемеровской области "на генетическом уровне" убеждены, что "Листвяжную" не нужно закрывать, передаёт РБК.

"Все в один голос сказали, что шахта должна работать. В Кузбассе это на генетическом уровне", — подчеркнул Чуприян.

Как отметил врио главы МЧС, сегодня под землёй сосредоточено порядка 20 тонн воды, поэтому пока нельзя назвать точную дату возобновления работ. Он добавил, что власти РФ заинтересованы в том, чтобы обеспечить шахтёрам безопасные условия работы.

Трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября. В результате мощного взрыва погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Всего в угольной шахте на момент ЧП находились 285 горняков.

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