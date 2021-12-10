Уголовное дело завели по факту гибели пилота при падении вертолёта в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью пилота частного вертолёта Robinson R 66, упавшего 10 декабря в Хакассии.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Как выяснили следователи, в пятницу вертолёт, направлявшийся из города Новокузнецка на Алтай, перестал выходить на связь после часа полёта. Позже на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк пропавшего Robinson.

Как сообщалось ранее, в район, откуда поступил сигнал, направлен спасательный Ми-8. Позднее упавший борт обнаружили в районе озера Каракуль в Хакасии. Находившийся на борту в момент происшествия командир вертолёта погиб.

В настоящее время на место происшествия готовится выехать группа сотрудников СКР. Обстоятельства авиаинцидента устанавливаются.

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