Пропавший в Кузбассе вертолёт нашли разбившимся

Частный вертолёт Robinson R-66, переставший выходить на связь в Кемеровской области, нашли разбившимся.

Согласно информации источника "Интерфакса", упавший вертолёт обнаружили возле Каракольских озёр.

"Признаков жизни рядом с обломками нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в момент происшествия на борту вертолёта, который направлялся из Новокузнецка за туристами, находился только пилот.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, тело лётчика обнаружено на месте происшествия.

Согласно сведениям агентства, авиаинцидент произошёлу озера Каракуль в Кузбассе, а не в районе Каракольских озер на Алтае.

Ранее сообщалось, что в район, откуда был подан аварийный сигнал вертолёта, направлен спасательный Ми-8 из Горно-Алтайска.

Напомним, 10 декабря в Кабанском районе Бурятии совершил аварийно приземлился частный вертолёт IAR 316B. В результате происшествия пострадал его пилот.

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