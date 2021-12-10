Частный вертолёт Robinson R-66, переставший выходить на связь в Кемеровской области, нашли разбившимся.
Согласно информации источника "Интерфакса", упавший вертолёт обнаружили возле Каракольских озёр.
"Признаков жизни рядом с обломками нет", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в момент происшествия на борту вертолёта, который направлялся из Новокузнецка за туристами, находился только пилот.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, тело лётчика обнаружено на месте происшествия.
Согласно сведениям агентства, авиаинцидент произошёлу озера Каракуль в Кузбассе, а не в районе Каракольских озер на Алтае.
Ранее сообщалось, что в район, откуда был подан аварийный сигнал вертолёта, направлен спасательный Ми-8 из Горно-Алтайска.
Напомним, 10 декабря в Кабанском районе Бурятии совершил аварийно приземлился частный вертолёт IAR 316B. В результате происшествия пострадал его пилот.
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