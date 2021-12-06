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Работу вентилятора на шахте "Листвяжная" восстановили

Происшествия

Работу вентилятора главного проветривания аварийной выработки на шахте "Листвяжная" восстановили. Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области — Кузбассу, спасатели восстановили шесть вентиляционных сооружений. Мониторинг газовой атмосферы ведётся круглосуточно.

Работу вентилятора на шахте "Листвяжная" восстановили

Сегодня, 6 декабря, проведут разведку необследованных горных выработок шахты.

"Спасатели планируют пройти более 2,5 км. В смену работает три отделения ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей) и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы ведутся в круглосуточном режиме", — рассказали в ведомстве.

Взрыв на "Листвяжной" произошёл утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

Десять пострадавших находятся на стационарном лечении. Один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном. Об этом 5 декабря сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Прокуратура возбудила 25 дел об административной ответственности в отношении управляющих шахты "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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