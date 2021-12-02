Прокуратура возбудила 25 дел об административной ответственности в отношении управляющих шахты "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
На совещании с российским лидером Владимиром Путиным Краснов подчеркнул, что правоохранители добьются справедливости, всех виновных в трагедии в Кемеровской области накажут.
"Помимо возбуждённых уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации", — сказал генеральный прокурор, слова которого цитирует РИА Новости.
Ранее Путин назвал причину аварии, в результате которой погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. По данным отчёта, который предоставили президенту, трагедия произошла из-за руководителей компании, которые не контролировали проверки загазованности метаном. Также управляющие скрывали нарушения и фальсифицировали показатели датчиков. Путин потребовал ужесточить наказание за подобные преступления и предусмотреть финансовую ответственность собственников шахт, на которых игнорируют технику безопасности.
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