Против руководителей шахты "Листвяжная" завели 25 административных дел

Прокуратура возбудила 25 дел об административной ответственности в отношении управляющих шахты "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На совещании с российским лидером Владимиром Путиным Краснов подчеркнул, что правоохранители добьются справедливости, всех виновных в трагедии в Кемеровской области накажут.

"Помимо возбуждённых уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации", — сказал генеральный прокурор, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее Путин назвал причину аварии, в результате которой погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. По данным отчёта, который предоставили президенту, трагедия произошла из-за руководителей компании, которые не контролировали проверки загазованности метаном. Также управляющие скрывали нарушения и фальсифицировали показатели датчиков. Путин потребовал ужесточить наказание за подобные преступления и предусмотреть финансовую ответственность собственников шахт, на которых игнорируют технику безопасности.

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