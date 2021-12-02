Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствия контроля со стороны руководства шахты "Листвяжная" привело к аварии на объекте.

На совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства зачитал выдержки из документа Следственного комитета по аварии.

"Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ… проводимых при повышенной загазованности метана", — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что специалисты Ростехнадзора не проводили проверки на шахте, хотя законодательство требует постоянно контролировать объекты первого класса опасности.

По словам Путина, руководство шахты систематически скрывало факты "чрезмерной загазованности шахты метаном". Показатели работы датчиков фальсифицировались, а решения о допуске рабочих принимались по приборам, которые были установлены на поверхности, а не внутри шахты, добавил президент.

Лидер страны призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли и подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, которые не соблюдают технику безопасности.

Ранее на шахте "Листвяжной" произошёл взрыв метановоздушной смеси. В результате ЧП погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Число пострадавших превысило 90 человек. По факту трагедии на шахте правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержан директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Также заведено дело о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора.

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