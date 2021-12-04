EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гинцбург: надо быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ЛНР и ДНР
Медведев: в России построят более тысячи школ до конца 2024 года
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Россия и Индия собираются подписать соглашения по обороне, космосу и культуре
В офисе Зеленского заявили о силах, направленных на дестабилизацию страны
Житель Пензы обвинил сожительницу в краже спермы для ЭКО
ВОЗ оценит "Спутник V" не раньше января 2022 года
В Италии антипрививочник пришёл на вакцинацию с фальшивой рукой

Из шахты "Листвяжная" подняли тела двух шахтёров

Происшествия

Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" тела двух шахтёров.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", — сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

Отмечается, что в шахте остаются ещё 13 тел.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии на шахте "Листвяжная". Предположительно, в результате взрыва газовоздушной смеси, погиб 51 человек. По факту ЧП на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»: шахтер найден живым. Последние новости
Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Из шахты "Листвяжная" подняли тела двух шахтёров
Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
Гинцбург: надо быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком
Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ЛНР и ДНР
Медведев: в России построят более тысячи школ до конца 2024 года
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Россия и Индия собираются подписать соглашения по обороне, космосу и культуре
Популярное
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина

Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.

Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Здоровье
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Дмитрий Соколов Зачем по приказу Николая II граф Толстой "варил" алмазы Дмитрий Соколов Любовь Степушова С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО Любовь Степушова Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская
Бывший СССР
Казахстанский эксперт прогнозирует конфликты из-за переименования русских городов
Политика. Новости и аналитика
Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Политика. Новости и аналитика
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников