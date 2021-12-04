Из шахты "Листвяжная" подняли тела двух шахтёров

Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" тела двух шахтёров.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", — сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

Отмечается, что в шахте остаются ещё 13 тел.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии на шахте "Листвяжная". Предположительно, в результате взрыва газовоздушной смеси, погиб 51 человек. По факту ЧП на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.