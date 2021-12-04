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Цивилёв: 13 пострадавших при трагедии в "Листвяжной" выписали из больниц

Происшествия

По сообщению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, трое пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе остаются в больнице. 13 человек выписаны, 96 лечатся амбулаторно.

Цивилёв: 13 пострадавших при трагедии в "Листвяжной" выписали из больниц

Как отметил глава области, тех, кто остался в госпиталях, врачи не выписывают по состоянию здоровья.

"На 12.00 (08.00 мск) 4 декабря в стационарах находятся 3 человека. Один — средней степени тяжести, и 2 в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписаны 13 человек", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме этого, глава региона отметил, что круглосуточные аварийные работы на шахте продолжаются. Специалисты проветривают участок подготовительного забоя, оборудуют скважины для подачи азота, восстанавливают вентиляционные перемычки в разработке и трубопровод для откачки воды.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии на шахте "Листвяжная". Предположительно, в результате взрыва газовоздушной смеси, погиб 51 человек. По факту ЧП на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»: шахтер найден живым. Последние новости
Автор: Екатерина Широкова
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