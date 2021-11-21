При ДТП в Ленобласти из багажника машины выпал труп: за убийство задержали троих

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника попавшей в ДТП иномарки в Ленинградской области.

Как сообщил источник "Интерфакса", авария случилась накануне во Всеволожском районе. Там автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник на трассе "Петербург — Сортавала". Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в десятке метров от попавшей в ДТП машины тело мужчины с повреждением шеи, а также лопаты и мешки.

По словам очевидцев инцидента, при столкновении труп выпал из багажника иномарки. Ехавшие в машине несколько человек после аварии убежали в лес.

В связи с обнаружением трупа возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Согласно сведениям 47news. Ru, по подозрению в преступлении задержали троих мужчин. Уже установлено, что убийство было совершено в одном из гаражных кооперативов на Лабораторном проспекте в Калининском районе Петербурга. Убитый — 50-летний житель города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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