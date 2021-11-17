Петербуржца задержали за убийство и расчленение отца

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали горожанина по подозрению в убийстве и расчленении его отца.

Сумку с частями тела мужчины обнаружили накануне, 16 ноября, в тележке на набережной реки Смоленка в Василеостровском районе.

В связи с обнаружением останков сотрудники городского ГСУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранителям удалось установить личность убитого. Оказалось, что это 66-летний петербуржец, живший на улице Смоленской.

По подозрению в убийстве горожанина полицейские задержали его сына.

Как полагают правоохранители, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил в отца из охотничьего ружья. Тот скончался от полученного ранения. После этого петербуржец расчленил тело убитого, сложил останки в сумку и выбросил.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз.

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