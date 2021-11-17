В Воронежской области в жилом доме заживо сгорели четверо детей

В селе Костово Воронежской области в одном из домов произошёл пожар. По сообщению спасателей, на пепелище нашли тела четырёх маленьких детей.

Согласно информации дежурных пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района, вызов на пожар поступил рано утром. Прибывшие на место спасатели, потушили возгорание и обнаружили сначала три маленьких тела.

Позже стало известно, что всего от огня погибли пять человек.

"Нашли тела четверых детей и женщины, очевидно, их матери. Сейчас идёт разбор завалов, под ними могут быть ещё люди", — сообщили ТАСС в дежурной части.

Точное количество пострадавших пока не называют, на месте трагедии работают спасатели и следователи. Причина пожара устанавливают. Известно лишь то, что в доме, предположительно, жила многодетная семья.

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