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В Курске матери, которая заживо сожгла восьмилетнего сына, дали 15 лет колонии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Курске Анастасию Баулину приговорили к 15 годам тюрьмы. В марте этого года женщина облила своего восьмилетнего ребёнка бензином и подожгла. При этом в зале суда мать просила "смягчить" наказание, поскольку лишь "хотела напугать" мальчика.

В Курске матери, которая заживо сожгла восьмилетнего сына, дали 15 лет колонии

На заседании суда по делу Баулиной присутствовал её отец, единственный близкий человек, который не отказался от неё после этой трагедии. Обвиняемая заявляла, что раскаивается из-за случившегося, а также со слезами просила изменить статью на "смерть по неосторожности". Обвинение же требовало самого сурового наказания.

По данным правоохранителей, Баулину ранее обвиняли в насилии по отношению к детям. Сотрудники соцопеки пару раз забирали ребят из семьи. Только после смерти мальчика у его родителей забрали права на ребёнка. Несовершеннолетняя дочка Анастасии оказалась в приёмной семье, сообщили журналисты НТВ

В марте 2021 года жительница Курска Анастасия Баулина попыталась сжечь восьмилетнего сына. Таким образом она хотела проучить его за игры с бензином. У ребёнка сгорело 60% поверхности тела, врачи не смогли его спасти.

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Трагедия под Курском: Мать рассказывает, как подожгла 8-летнего ребенка
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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