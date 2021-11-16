12 уголовных дел возбудили по фактам пыток в Саратовской колонии

По факту пыток заключённых в Саратовской тюремной больнице возбудили 12 уголовных дел. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как сообщает MK.RU, некоторым уже предъявили обвинения. Подозреваемых обвиняют в домогательствах, изнасилованиях и превышении должностных полномочий.

Ранее в сети появились видео с кадрами о том, как издеваются над заключёнными. Их передал проекту Gulagu.net бывший системный администратор тюремной больницы.

Речь идёт о видеозаписях, сделанных в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областях. Самый большой резонанс в сетях вызвали видео с пытками в областной туберкулёзной больнице №1 саратовского УФСИН. Там осуждённых привязывали руками и ногами к кровати и издевались над ними.

Уволены 18 сотрудников УФСИН. Расследование контролирует Генеральная прокуратура РФ.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Сергея Савельева, которого ранее объявили в федеральный розыск за передачу организации Gulagu.net видео с пытками в российских тюрьмах, сначала заочно арестовали, а теперь заочно амнистировали.

В четверг, 11 ноября, секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сказал, что сотрудникам ФСИН нужно поднять зарплаты и обеспечить постоянные консультации с психиатрами, чтобы избежать насилия в тюрьмах.

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