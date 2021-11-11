Пытки в тюрьмах предложили искоренять с помощью психиатрии и высоких зарплат

Сотрудникам ФСИН нужно поднять зарплаты и обеспечить постоянные консультации с психиатрами, чтобы избежать насилия в тюрьмах. Такое мнение выразил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, текущих зарплат работникам колоний порой не хватает даже на аренду квартир. Как отмечает Мельников, из-за этого в СИЗО происходит коррупция, когда за большие взятки заключённым разрешают пользоваться телефонами и другими запрещёнными предметами, передаёт РИА Новости.

"Во избежание такого поведения нужно не только ужесточить кадровый отбор, но и организовать регулярную проверку состояния специалистов у психологов или психиатров. Также остро стоит проблема с низкими зарплатами", — сказал секретарь ОНК.

Он убеждён: после ситуации в колониях Саратовской области необходимо модернизировать работу органов ФСИН.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал архив с видеозаписями, на которых представлены сцены насилия, пыток и унижений заключённых в Областной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.

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