ФСИН Саратова уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках

В Саратове уволили 18 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Уголовные дела возбудили после сообщений о пытках.

Как сообщает "ГТРК-Саратов", об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Антон Ефаркин.

"На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", — сказал Ефаркин.

По его словам, сейчас идут следственные действия.

О том, что происходит в колониях Саратовской области, стало известно после публикации видео с истязаниями заключённых.

"Уверен, что в будущем такого не повторится", — добавил Ефаркин.

В правительстве России знают о данных нарушениях. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он в октябре отметил, что прежде всего необходимо установить подлинность опубликованных роликов.

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