Савельева, вынесшего из колонии видео с пытками, сняли с розыска

Сергея Савельева, которого ранее объявили в федеральный розыск за передачу организации Gulagu. net видео с пытками в российских тюрьмах, сначала заочно арестовали, а теперь заочно амнистировали.

Как сообщает Telegram-канал "Мышеловка", Сергея Савельева, который передал Gulagu. net видео пыток, больше не ищут — прокуратора отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

"Оттепель", — комментируют новость в Сети.

Прокурор Саратовской области обжаловал решение суда о заочном аресте Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео с пытками в тюрьме.

Ранее 18 сотрудников саратовского УФСИН уволили после размещения в Сети видео с пытками заключённых. Еще 11 человек привлекли "к строжайшей дисциплинарной ответственности”.

Данное решение прокомментировала Ксения Собчак, которой удалось взять интервью у Сергея Савельева, получившего политическое убежище во Франции.

"Капля в море, конечно, но дело слегка сдвинулось", — написала Собчак в своём ТГ-канале.

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