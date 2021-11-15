Количество жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в США возросло до десяти

Количество погибших в результате давки на концерте рэп-исполнителя Трэвиса Скотта в Хьюстоне увеличилось до 10 человек.

Как сообщает телеканал CBS News, в медучреждении скончался девятилетний мальчик, который серьёзно пострадал во время шоу.

Адвокаты семьи погибшего ребёнка проинформировали, что на прошлой неделе врачи ввели пациента в медицинскую кому. У школьника диагностировали тяжёлые травмы мозга, печени и почек.

"Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи", — сказал один из адвокатов.

Пятого ноября в ходе открытия ежегодного американского музыкального шоу Astroworld Festival, на который собрались около 50 тысяч зрителей, произошла давка. В списке погибших сейчас числятся 10 человек в возрасте от девяти до 27 лет.

Ещё несколько десятков участников мероприятия пострадали в давке. Американские СМИ пишут, что шоу долгое время не останавливали, а Трэвис Скотт продолжал выступать, когда люди умирали.

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