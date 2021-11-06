Восемь человек погибли в ходе давки на концерте Трэвиса Скотта в Хьюстоне

В пятницу, пятого ноября, в Техасе на фестивале известного исполнителя Трэвиса Скотта Astroworld из-за давки скончались восемь человек. Об этом рассказали местные власти.

После происшествия третий ежегодный фестиваль Astroworld отменили. В ходе концерта пострадали около трёхсот участников. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, толпа состояла из 50 000 человек. Все они побежали к сцене.

"Толпа начала сжиматься к передней части сцены, и люди начали паниковать", — рассказал ABC13 глава пожарной охраны Хьюстона Самюэль Пенья.

Как заявил руководитель полиции штата Трой Финнер, пока неизвестно, присутствует ли в смертях фанатов рэпера криминальные элементы. Также правоохранители не говорили имена и возраст жертв. Однако сообщалось, что среди погибших были дети.

"Всё произошло всего за несколько минут. Внезапно у нас было несколько человек на земле, испытывающих какую-то остановку сердца или какой-то медицинский эпизод", — заявил руководитель дежурной службы на фестивале Ларри Саттеруайт.

На мероприятии присутствовали 367 полицейских и 241 сотрудник службы безопасности, однако это не помогло спасти людей.

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