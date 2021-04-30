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Десятки людей погибли во время израильского религиозного праздника

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

В Израиле из-за обрушения трибуны в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омерс погибло несколько десятков людей.

Причина трагедии на данный момент точно неизвестны. В этом районе собиралось не менее 100 тысяч человек. В итоге известна печальная судьба почти 40 погибших человек. Более 65 ранены, некоторые оказались в критическом состоянии. По данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в районе празднования на самом деле произошла давка, а не обрушение трибун.

Пострадавших госпитализировали в несколько больниц.

Во время праздника Лаг ба-Омер хасидские общины и изучающие Каббалу посещают могилу рабби Шимона, которая находится на горе Мерон.

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Автор: Михаил Закурдаев
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