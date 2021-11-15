В Красноярском крае пьяный мужчина влез в морг и изрезал тела скальпелем

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в морг, чтобы переночевать и повредил четыре тела. По сообщению регионального главка МВД, подозреваемый надругался над трупами с помощью скальпеля.

По информации правоохранителей, злоумышленник проник в морг на территории больницы Курагинского района ночью. Он взломал замок на входной двери и проник вовнутрь.

"Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь. В ходе своего пребывания в помещении мужчина повредил 4 тела умерших найденным там скальпелем", — цитирует правоохранителей РИА Новости.

Мужчину задержали, ведётся следствие. Для чего подозреваемый повредил тела умерших людей, он объяснить не смог. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве и незаконном проникновении.

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