EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советский фильм попал в список экстремистских материалов в РФ
МЭБ: по Европе распространяется высокопатогенный птичий грипп
Врач рассказал, какая вакцина является самой эффективной для ревакцинации
Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоязычных жителей Казахстана
К месту крушения самолёта в Хабаровском крае платно водили туристов
Профессор ФМБА назвала продукты, способные противостоять COVID-19
Инфекционист назвал самое опасное последствие COVID-19 у детей
Саакашвили сообщил об издевательствах в тюрьме
"Золотые" патрульные катера прибыли из США в Одессу

67-летний некрофил работал электриком в британских больницах

Происшествия

В Британии правоохранителями начато расследование случайно вскрывшихся преступлений сексуального характера.

67-летний электрик, как оказалось, много лет подряд насиловал трупы в больничном морге.

Дэвид Фуллер на прошлой неделе во время судебного разбирательства в суде Мейдстоуна признал, что в 1987 году убил двух женщин. Прокуроры заявили, что он совершил сексуальное насилие над телами жертв после их убийства.

Во время обыска в доме Фуллера полицейские обнаружили фото и видеосвидетельства того, как он в течение 33 лет "орудовал" в моргах двух больниц на юго-востоке Англии.

По словам министра здравоохранения Саджида Джавида, пока известно о 100 жертвах маньяка. Среди них были трое детей и лица старше 85 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сексуальный маньяк рождается в голове?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Россия возобновила чартерное авиасообщение с Египтом
Советский фильм попал в список экстремистских материалов в РФ
МЭБ: по Европе распространяется высокопатогенный птичий грипп
У берегов Находки сел на мель панамский контейнеровоз и разломился на две части
Врач рассказал, какая вакцина является самой эффективной для ревакцинации
Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоязычных жителей Казахстана
67-летний некрофил работал электриком в британских больницах
К месту крушения самолёта в Хабаровском крае платно водили туристов
Профессор ФМБА назвала продукты, способные противостоять COVID-19
Инфекционист назвал самое опасное последствие COVID-19 у детей
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников