67-летний некрофил работал электриком в британских больницах

В Британии правоохранителями начато расследование случайно вскрывшихся преступлений сексуального характера.

67-летний электрик, как оказалось, много лет подряд насиловал трупы в больничном морге.

Дэвид Фуллер на прошлой неделе во время судебного разбирательства в суде Мейдстоуна признал, что в 1987 году убил двух женщин. Прокуроры заявили, что он совершил сексуальное насилие над телами жертв после их убийства.

Во время обыска в доме Фуллера полицейские обнаружили фото и видеосвидетельства того, как он в течение 33 лет "орудовал" в моргах двух больниц на юго-востоке Англии.

По словам министра здравоохранения Саджида Джавида, пока известно о 100 жертвах маньяка. Среди них были трое детей и лица старше 85 лет.

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