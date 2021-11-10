Бойца ММА Жамалдаева арестовали за перевозку наркотиков

Кунцевский районный суд Москвы арестовал российского борца смешанных боевых искусств Салмана Жамалдаева. Спортсмена ММА подозревают в перевозке наркотических веществ в крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ", — цитирует постановление ТАСС.

В зависимости от обстоятельств преступления, бойцу грозит от трёх до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, если подозреваемого признают виновным, он должен будет заплатить штраф в размере полмиллиона рублей.

Жамалдаева задержали в аэропорту Внуково. Боец собирался вылетать в Грозный, но полицейские сняли спортсмена с самолёта.

Согласно закону РФ, крупным размером в продаже или перевозке наркотиков считается от 4 до 5 граммов запрещённого вещества. Сколько изъяли у бойца, агентство не сообщает.

Салман Жамалдаев - чемпион мира по шутбоксингу, чемпион России по панкратиону, чемпион Юга России по грэпплингу. Мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе. Борец участвовал в 22 боях, проиграл лишь два из них.

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