На курорте Мексики погибли два человека в результате разборок наркоторговцев

Два человека погибли в перестрелке наркоторговцев на популярном мексиканском курорте Карибского побережья.

Как сообщает Associated Press, двое подозреваемых в торговле наркотиками прибыли на пляж и заявили, что теперь это их территория. Чтобы разобраться с ними, туда приехали примерно 15 мужчин и начали стрелять.

В это время туристы играли в пляжный волейбол. Персонал отеля спрятал их в подсобных комнатах.

Перепуганные туристы после этого искали укрытие на курорте Пуэрто-Морелос, к югу от Канкуна.

Как рассказал главный прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока, за торговлю наркотиками в этом районе борются несколько картелей.

Один из отдыхающих написал в своем аккаунте в Twitter, что никогда не был так напуган.

"Теперь я в порядке, забаррикадировался в номере отеля на ночь, просто пытался расслабиться", — написал мужчина.

Две недели назад блогер из Калифорнии и немецкий турист были убиты в перестрелке в пляжном городе Тулум. Трое других иностранцев были ранены.

Министерство иностранных дел Германии предупреждает своих граждан о том, чтоб они не ездили в Мексику. А если они уже находятся там, то им не стоит выходить из охраняемого отеля.

Как пишут СМИ, ситуация в штате Кинтана-Роо стала более напряжённой летом 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.