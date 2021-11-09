Мужчина напал на молодого водителя и его подругу на дороге в Химках

В Химках на Новосходненском шоссе мужчина напал на молодого водителя и его подругу из-за того, что они не пропустили его в образовавшейся пробке. У парня сломано бедро, а у девушки — нос.

Телеканалу "360" удалось поговорить с пострадавшим Иваном. Он сообщил, что водитель Audi во время пробки пытался проехать вперёд них, но молодой человек его не пропустил, что и стало причиной агрессии. По словам Ивана, мужчина разозлился и плюнул ему в окно. Молодой человек решил остановиться на ближайшем удобном съезде, чтобы вытереть плевок. Однако недовольный водитель последовал за ним. В порыве злости мужчина выбежал и стал наносить ущерб машине.

Когда Иван решил зафиксировать повреждения на телефон, агрессивный водитель набросился на него.

"Я как-то пытался защищаться. Я особо не спортсмен, никогда не дрался. Повалил на землю — начал душить. Тут выбежала Дарья, с которой я ехал, я вез ее с учебы, <…> пыталась его оттащить. В итоге, пока пыталась, он локтем и ей заехал по носу. В итоге у нее перелом носа, сделали операцию, и сотрясение вместе с этим было" — рассказал молодой человек.

Случайному свидетелю происшествия на какое-то время удалось успокоить мужчину, но когда тот ушёл, он снова напал на Ивана и бросил его на машину, в результате падения у молодого водителя произошёл перелом бедра.

В настоящий момент правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Пострадавшему парню и девушке оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в подмосковном Лыткарино группа нетрезвых молодых людей избила мужчину, сделавшего замечание компании.

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