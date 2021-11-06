В Лыткарино пьяная толпа избила мужчину

В подмосковном Лыткарино группа нетрезвых молодых людей избила мужчину, сделавшего замечание компании.

Как сообщает Telegram-канал "Москва 24", конфликт произошёл во дворе жилого дома. Молодые люди громко распивали алкоголь, из-за этого проходящий мимо мужчина сделал им замечание, за что его изибили.

Отмечается, что нападавшии выглядели как выходцы с Кавказа.

Согласно сообщению, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения.

Ранее полиция задержала четвёртого участника нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

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