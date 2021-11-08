В одном из посёлков ХМАО родители просят "дистанционку" для детей из-за волков

В Ханты-Мансийском автономном округе местные жители одного из посёлков Югры потребовали перевести детей на дистанционное обучение, поскольку днём по улицам бегают волки.

По словам директора школы Ольги Калугиной, проблема с волками в посёлке действительно есть, они спокойно ходят возле домов. К призывам родителей руководство учебного заведения отнеслось с пониманием и отметило, что главное — сохранить здоровье и жизнь детей.

Как объяснила местная жительница, зимой прошлого года два волка пришли в посёлок из леса, о чём сразу же предупредили администрацию, но необходимые меры никто не принял. Дикие звери утаскивали собак и оставляли кровь по всему посёлку, рассказала Оксана. Власти заявили, что решают проблему, однако в отделе урегулирования численности объектов животного мира департамента природных ресурсов Югры не подтвердили эту информацию.

"В связи с обращением и с вашим звонком думаю, сегодня будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать всё, чтобы успокоить жителей", — заявила представитель отдела, слова которой передаёт ugra-news.ru.

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