В Екатеринбурге после акции родителей власти вернули офлайн-занятия для учеников

В Свердловской области родители учеников организовали протестную акцию возле мэрии. Причиной послужили дистанционные занятия.

Продемонстрировать недовольство пришли около 20 человек. Местные жители заявили, что написали необходимые заявления на имя мэра Алексея Орлова и руководителя городского департамента образования Константина Шевченко. Протестующие подчеркнули, что им важно узнать о правомерности обучения в онлайн-формате, поскольку в этом режиме дети и подростки не учатся.

Шевченко поговорил с негодующими родителями. Он сказал, что учебные заведения и детские сады, будучи юридическими лицами, сами выбирают между удалёнными и обычными занятиями. Однако администрация должна прислушиваться к рекомендациям властей, подчеркнул руководитель департамента образования. В итоге возмущённые участники акции добились, чтобы дети учились в офлайн-режиме.

"Надо объединяться, чтобы этот случай не был единичным", — заявила одна из родительниц URA.RU.

Ранее индийские педиатры потребовали власти страны возобновить нормальное обучение. По словам врачей, дистанционные уроки уже навредили целому поколению, остановили их умственный и психологический рост, а также негативно повлияли на социальную сферу. Восстанавливать всё это необходимо годами, подчеркнули специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.