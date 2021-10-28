На Украине застрелили одного из лидеров "Правого сектора"*

На Украине в городе Сумы неизвестный расстрелял одного из лидеров радикалов-националистов движения "Правый сектор"*. Убийца сидел на лавочке и открыл огонь, когда Александр Иванин полез за вещами в багажник своего авто.

Как пишет "Лайф", киллер выпустил около восьми пуль в Иванина. Произошло это в минувшую среду. Лидер радикалов припарковал машину у подъезда своего дома и решил достать вещи из багажника. Как только Иванин наклонился, раздалась череда выстрелов.

Мужчина скончался на месте. Очевидцем преступления стала его супруга.

Кто конкретно стрелял в одного из лидеров националистического движения, неизвестно, как и не уточняются мотивы преступления.

Ранее Pravda.Ru писала об открытом марше неонацистов и националистов в Киеве. В середине октября в Незалежной отмечался государственный праздник День защитников и защитниц Украины. Они размахивали флагами экстремистских организаций "Азов"* и "Правый сектор"*.

* запрещённая в РФ экстремистская организация

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