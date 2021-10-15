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Неонацисты прошлись маршем по Киеву, а на финише сожгли чучело Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Тысячи ультраправых украинских националистов вышли на улицы Киева в четверг, когда в стране отмечался государственный праздник День защитников и защитниц Украины. Они размахивали флагами экстремистских организаций "Азов"* и "Правый сектор"*.

Марш начался в центре города, его участники прошли к Майдану, главной площади столицы.

 

Праздник, основанный в 2015 году, ежегодно отмечается 14 октября. Дата была выбрана так, чтобы совпасть с годовщиной основания Украинской повстанческой армии — нацистской коллаборационистской группировки, которая была военизированным подразделением Организации украинских националистов, возглавляемой ультранационалистом и антисемитом Степаном Бандерой.

В прошлом году на марше были вывески с осуждением "оккупации и грабежа” страны "еврейским кланом”. А в этом националисты пошли ещё дальше, устроив "весёлое", по их мнению, представление:

  • они сожгли два чучела, символизировавших президента Владимира Зеленского и других украинских руководителей; на одном из чучел был чёрный парик, на втором — парик, раскрашенный в цвета радуги.

* запрещённая в РФ организация

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Украина отметила День защитников и защитниц: в Киеве прошел марш националистов…
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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