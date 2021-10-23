Эксперт призвал не искать символов в повреждении кремлёвской стены

В пятницу, 22 октября в Москве ураганный ветер повредил кремлёвскую стену. Руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова в разговоре с Pravda.Ru призывала не искать в этом двойных смыслов.

Косоренкова напомнила, что Кремлю много лет, и для постройки такого срока нормально ветшать. По её мнению, до этой башни еще просто не дошла очередь реставрации.

"Я не вижу в этом ничего страшного, никаких символов, никаких признаков и ничего подобного. Кремль — памятник федерального и всемирного значения, поэтому принесенные разрушения, естественно, будут восстановлены. Все-таки французы собора Парижской Богоматери не сберегли — вот это страшно. А здесь я надеюсь, точнее мы все уверены, что принесённые незначительные разрушения ветром будут исправлены", — отметила эксперт.

Косоренкова убеждена, что в случившимся виноват ураганный ветер, поскольку синоптики предупреждали о том, что будет сильный напор воздуха. Специалист добавила, что не надо опасаться новых случаев обрушений.

"Даже сейчас будут сделаны соответствующие выводы, в том числе дисциплинарные. Вы думаете, что не будет расследования, почему это произошло? Будет расследование. Конечно, кто отвечает за это, я представляю, в какой панике они сейчас находятся", — подытожила Косоренкова.

Ранее стало известно, что ураганный ветер сорвал зубец со стены Кремля на Красной площади. Также рухнули строительные леса. В результате случившегося никто не пострадал.

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