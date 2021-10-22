В Москве ураганный ветер повредил кремлёвскую стену

В Москве 22 октября ураганный ветер сорвал зубец со стены Кремля на Красной площади. Также рухнули строительные леса. В результате случившегося никто не пострадал.

Прохожий записал инцидент на видео, которое опубликовал Телеканал "360". Судя по кадрам, ветер сорвал строительные леса, часть которых перелетела через кремлёвскую стену и упала. Вероятно, внутри Кремля велись строительные работы.

Ранее московское управление МЧС предупредило, что скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. В столице до самого вечера будет ветреная погода из-за прохождения холодного фронта, сообщили синоптики.

В МЧС посоветовали жителям Москвы не выходить на улицу до вечера, а если это необходимо, то не ходить рядом с рекламными щитами и не стоять под деревьями.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий температура в Москве упала в два раза за полчаса, с 14 до 7 градусов, а в нескольких регионах России непогода привела к массовым отключениям света.