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В Рязанской области ликвидировали пожар после взрыва на заводе

Происшествия

В Рязанской области в пятницу, 22 октября ликвидировали пожар на заводе синтетических волокон "Эластик". В результате трагедии погибли 17 человек.

В Рязанской области ликвидировали пожар после взрыва на заводе

Представители главного управления МЧС по региону заявили, что пожарные справились с огнём в посёлке Лесной. По информации службы, огонь распространился на площадь в 160 кв. м. Возгорание началось в результате взрыва, который произошёл по причине сбоя технологического процесса, сообщили источники ТАСС. Над ликвидацией трудились 171 человек.

Ранее спасатели завершили поисковые работы, из-под завалов цеха, где изготавливали порох, достали последнего погибшего человека. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Власти Рязанской области объявили 25 октября днём траура.

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Мощный взрыв в Рязани. Массовые смерти и разрушенное здание
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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