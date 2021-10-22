В Рязанской области из-под завалов завода достали последнего погибшего человека

В Рязанской области под обломками после взрыва в посёлке Лесной обнаружили тело погибшего человека. Об этом рассказал источник из экстренных служб.

По данным экстренных служб, в результате трагедии погибли 17 человек. Раннее сообщалось о 16 скончавшихся из-за пожара и взрыва 22 октября на заводе синтетических волокон "Эластик".

"Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами больше нет", — заявил собеседник ТАСС.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительным данным, пожар на предприятии случился из-за ошибки технологического процесса. С огнём боролись 171 человек. Региональные власти сделали 25 октября днём траура.

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