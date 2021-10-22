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В СКР завели дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области

Происшествия

Уголовное дело возбудили следователи в связи с пожаром, произошедшим 22 октября на заводе синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области.

В СКР завели дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области

По информации регионального СУ СКР, по факту ЧП завели дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщили в областном правительстве, возгорание в одном из цехов предприятия произошло из-за сбоя технологического процесса. В тушении пожара участвовал 171 человек, было задействовано 47 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 9.31.

Согласно данным следственного управления СКР, в результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек, судьба одного пока неизвестна. Одного из работников в крайне тяжёлом состоянии доставили в Областную клиническую больницу в Рязани.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента на заводе. Рассматриваются разные версии произошедшего.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата ведомства.

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Автор: Владимир Васютченко
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