Рекомендация профессионала: пять масел для волос, которые следует иметь на полке в вашей ванной

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Мастерство масел: секреты здоровых и блестящих волос от парикмахера

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин поделился секретами использования масел для волос, включая кокосовое, аргановое, касторовое, репейное и авокадо.

Мастерство масел: секреты здоровых и блестящих волос от парикмахера
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кокосовое масло — универсальное средство, которое помогает восстановить здоровый блеск волос, увлажняет и защищает от вредного воздействия окружающей среды. Оно может использоваться как до, так и после мытья волос, а также вместо кондиционера. Важно избегать нанесения масла на корни при жирном типе кожи головы.

Аргановое масло, благодаря своему составу, способствует регенерации клеток и укрепляет волосы. Его можно использовать для массажа кожи головы и как маску, нанося на волосы перед сушкой.

Касторовое масло помогает предотвратить ломкость волос, укрепляет корни и придает гладкость кутикуле. Оно стимулирует рост волос и может использоваться как в чистом виде, так и в составе других средств.

Репейное масло богато витаминами и микроэлементами, стимулирует рост волос, улучшает кровообращение и защищает кожу головы. Оно может использоваться в чистом виде для массажа кожи головы.

Масло авокадо подходит для сухих кончиков и сухой кожи головы, удерживает влагу и придает волосам блеск. Однако его сложно смывать, но результат в виде гладких и здоровых волос компенсирует этот недостаток.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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