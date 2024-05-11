Рекомендация профессионала: пять масел для волос, которые следует иметь на полке в вашей ванной

Мастерство масел: секреты здоровых и блестящих волос от парикмахера

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин поделился секретами использования масел для волос, включая кокосовое, аргановое, касторовое, репейное и авокадо.

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Кокосовое масло — универсальное средство, которое помогает восстановить здоровый блеск волос, увлажняет и защищает от вредного воздействия окружающей среды. Оно может использоваться как до, так и после мытья волос, а также вместо кондиционера. Важно избегать нанесения масла на корни при жирном типе кожи головы.

Аргановое масло, благодаря своему составу, способствует регенерации клеток и укрепляет волосы. Его можно использовать для массажа кожи головы и как маску, нанося на волосы перед сушкой.

Касторовое масло помогает предотвратить ломкость волос, укрепляет корни и придает гладкость кутикуле. Оно стимулирует рост волос и может использоваться как в чистом виде, так и в составе других средств.

Репейное масло богато витаминами и микроэлементами, стимулирует рост волос, улучшает кровообращение и защищает кожу головы. Оно может использоваться в чистом виде для массажа кожи головы.

Масло авокадо подходит для сухих кончиков и сухой кожи головы, удерживает влагу и придает волосам блеск. Однако его сложно смывать, но результат в виде гладких и здоровых волос компенсирует этот недостаток.



