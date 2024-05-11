Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания после майских праздников

Врач-эндокринолог Анжелла Толмасова из клиники "СМ-Клиника" предупредила о возможных негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за избыточного потребления алкоголя, жирной и калорийной пищи в майские праздники.
Организм подвергается повышенной нагрузке, что может привести к дисфункции различных органов и повредить их ткани. Здоровье печени, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, сердца и скелетной системы может быть серьёзно нарушено, сообщает Газета.Ru.
Самым уязвимым органом является печень, которая первой сталкивается с избытком холестерина и токсинов, поступающих в кровь. Здоровая печень обладает удивительной способностью быстро очищать токсины, превращая их в менее вредные соединения. Однако продолжительная перегрузка может привести к развитию стеатоза (жирового гепатоза), который в итоге может прогрессировать до цирроза или даже рака печени.
Поджелудочная железа, имеющая сходные функции с печенью, обработка алкоголя, лишена такой же высокой способности к восстановлению. Перегрузка поджелудочной железы может привести к панкреатиту, ожирению и диабету.
Однако, по словам врача, существуют положительные моменты: органы могут частично восстанавливаться, если отказаться от употребления алкоголя и перейти на здоровое питание. После праздников рекомендуется провести несколько недель для очищения организма.
Эндокринолог посоветовала придерживаться нескольких правил после майских праздников:
Следование этим рекомендациям поможет организму восстановиться и снизить риск развития различных заболеваний, связанных с избыточной нагрузкой во время праздников.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.