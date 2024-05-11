Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания после майских праздников

Врач Толмасова посоветовала отказаться от алкоголя и жирной еды после праздников

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-эндокринолог Анжелла Толмасова из клиники "СМ-Клиника" предупредила о возможных негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за избыточного потребления алкоголя, жирной и калорийной пищи в майские праздники.

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Организм подвергается повышенной нагрузке, что может привести к дисфункции различных органов и повредить их ткани. Здоровье печени, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, сердца и скелетной системы может быть серьёзно нарушено, сообщает Газета.Ru.

Самым уязвимым органом является печень, которая первой сталкивается с избытком холестерина и токсинов, поступающих в кровь. Здоровая печень обладает удивительной способностью быстро очищать токсины, превращая их в менее вредные соединения. Однако продолжительная перегрузка может привести к развитию стеатоза (жирового гепатоза), который в итоге может прогрессировать до цирроза или даже рака печени.

Поджелудочная железа, имеющая сходные функции с печенью, обработка алкоголя, лишена такой же высокой способности к восстановлению. Перегрузка поджелудочной железы может привести к панкреатиту, ожирению и диабету.

Однако, по словам врача, существуют положительные моменты: органы могут частично восстанавливаться, если отказаться от употребления алкоголя и перейти на здоровое питание. После праздников рекомендуется провести несколько недель для очищения организма.

Эндокринолог посоветовала придерживаться нескольких правил после майских праздников:

Абсолютно отказаться от алкоголя и жирной пищи в течение 4-5 недель после праздников. Изменить образ жизни, затрагивающий питание и физическую активность. Рекомендуется сбалансированное питание, состоящее из 50% овощей, 25% белка и 25% сложных углеводов. Важно также употреблять достаточное количество воды. Увеличить физическую активность, включая ежедневные умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, танцы или йога. Поддерживать здоровый образ жизни, избегая курения и злоупотребления алкоголем. Разумное употребление алкогольных напитков не должно препятствовать здоровью — не более 1-2 доз для женщин и мужчин соответственно в день.

Следование этим рекомендациям поможет организму восстановиться и снизить риск развития различных заболеваний, связанных с избыточной нагрузкой во время праздников.