Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания после майских праздников

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Врач Толмасова посоветовала отказаться от алкоголя и жирной еды после праздников

2:42
Еда

Врач-эндокринолог Анжелла Толмасова из клиники "СМ-Клиника" предупредила о возможных негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за избыточного потребления алкоголя, жирной и калорийной пищи в майские праздники.

Врач Толмасова посоветовала отказаться от алкоголя и жирной еды после праздников
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Организм подвергается повышенной нагрузке, что может привести к дисфункции различных органов и повредить их ткани. Здоровье печени, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, сердца и скелетной системы может быть серьёзно нарушено, сообщает Газета.Ru.

Самым уязвимым органом является печень, которая первой сталкивается с избытком холестерина и токсинов, поступающих в кровь. Здоровая печень обладает удивительной способностью быстро очищать токсины, превращая их в менее вредные соединения. Однако продолжительная перегрузка может привести к развитию стеатоза (жирового гепатоза), который в итоге может прогрессировать до цирроза или даже рака печени.

Поджелудочная железа, имеющая сходные функции с печенью, обработка алкоголя, лишена такой же высокой способности к восстановлению. Перегрузка поджелудочной железы может привести к панкреатиту, ожирению и диабету.

Однако, по словам врача, существуют положительные моменты: органы могут частично восстанавливаться, если отказаться от употребления алкоголя и перейти на здоровое питание. После праздников рекомендуется провести несколько недель для очищения организма.

Эндокринолог посоветовала придерживаться нескольких правил после майских праздников:

  1. Абсолютно отказаться от алкоголя и жирной пищи в течение 4-5 недель после праздников.
  2. Изменить образ жизни, затрагивающий питание и физическую активность. Рекомендуется сбалансированное питание, состоящее из 50% овощей, 25% белка и 25% сложных углеводов. Важно также употреблять достаточное количество воды.
  3. Увеличить физическую активность, включая ежедневные умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, танцы или йога.
  4. Поддерживать здоровый образ жизни, избегая курения и злоупотребления алкоголем. Разумное употребление алкогольных напитков не должно препятствовать здоровью — не более 1-2 доз для женщин и мужчин соответственно в день.

Следование этим рекомендациям поможет организму восстановиться и снизить риск развития различных заболеваний, связанных с избыточной нагрузкой во время праздников.

Как быстро и правильно очистить организм после праздников? | Вячеслав Смирнов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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