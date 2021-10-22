Семь человек погибли, 16 пострадали при пожаре на заводе в Рязанской области

Сегодня, 22 октября, на заводе "Эластик" в Рязанской области загорелся один из цехов. Есть погибшие и пострадавшие, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, во время ЧП на предприятии, расположенном в Шиловском районе, погибли семь сотрудников. Ещё 16 человек пострадали, сейчас с ними работают медики. Специалисты экстренных служб эвакуировали с завода 12 работников.

Как сообщает издание, перед началом пожара на территории предприятия прогремел взрыв.

Трагедия произошла в 8:22. В региональном МЧС заявили, что угрозы населению нет.

На место ЧП выехал рязанский вице-премьер. Кроме того, к заводу направлены две бригады санитарной авиации. Пожар мог произойти из-за нарушения технологического процесса. К расследованию инцидента на предприятии "Эластик" вскоре подключатся сотрудники правоохранительных органов. Они установят точную причину возгорания и виновных лиц.

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