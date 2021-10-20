В России растёт количество экстремистов - МВД

Число случаев экстремизма в России за девять месяцев текущего года увеличилось на 30%, заявили в МВД РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А вот террористических преступлений стало меньше.

Так, согласно информации ведомства, с января по сентябрь правоохранители зафиксировали:

1 776 террористических преступлений (-4,1%),

854 экстремистских преступлений (+31,2%).

При этом существенную часть правоохранители успели пресечь ещё на стадии планирования и разработки теракта, передаёт РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России планируют внести в список экстремистских деяний:

движение ЛГБТ,

радикальный феминизм,

движение "чайлд-фри".

В беседе с Pravda.Ru феминистка и общественный деятель Мария Арбатова назвала инициативу "глупой с точки зрения закона". По её мнению, чтобы доказать состав преступления, нужны факты, а большая часть этих движений не афиширует свою причастность. Вычислить экстремиста в этих "кругах", по словам Арбатовой, можно будет, если люди просто прикрываются сообществом, а на самом деле планируют радикальные действия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.