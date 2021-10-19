С криками "Свободу уйгурам!" в Афинах чуть не сорвали зажжение Олимпийского огня

Церемонию зажжения Олимпийского огня, который должен быть доставлен в столицу следующих игр — Пекин, едва не сорвали активисты-правозащитники.

Они развернули баннер с надписью "Нет играм геноцида", размахивали тибетским флагом и призывали к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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Протестующие, как сообщает греческая полиция, проникли на территорию древнего стадиона и храма, где традиционно зажигается Олимпийский огонь. Флаг они подняли через несколько секунд после того, как факел зажгла актриса, игравшая роль Геры, верховной жрицы в Храме.

Трое протестующих кричали о бойкоте Игр в Пекине:

"Как можно позволить Пекину провести Олимпийские игры, учитывая, что они совершают геноцид против уйгуров?" (имеется в виду ситуация с мусульманами-уйгурами в регионе Синьцзян. — Прим. ред.).

Из-за инцидента церемонию, на которой присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, прерывать не стали, как это было на летних играх в Пекине 2008 года, а активистов, которые не дошли до самого стадиона или храма, быстро увела полиция.

Полиция сообщает:

четверо человек были задержаны за пределами стадиона за час до церемонии и доставлены в местный участок — им не было предъявлено никаких обвинений;

двое были арестованы в Афинах в воскресенье после акции протеста у памятника Акрополю.

Известно, что планируются новые акции протеста во вторник, когда в Афинах пламя Олимпиады будет официально передано организаторам Пекинских игр.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ранее правозащитные группы и законодатели США призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить Игры и перенести мероприятие, если Китай не прекратит то, что Соединённые Штаты считают продолжающимся геноцидом против уйгуров и других групп мусульманского меньшинства.

Китайские власти обвиняются в содействии принудительному труду и удерживании в лагерях с 2016 года около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств.

Китай отрицает правонарушения, заявляя, что он создал центры профессиональной подготовки для борьбы с экстремизмом.