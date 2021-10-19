Церемонию зажжения Олимпийского огня, который должен быть доставлен в столицу следующих игр — Пекин, едва не сорвали активисты-правозащитники.
Они развернули баннер с надписью "Нет играм геноцида", размахивали тибетским флагом и призывали к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Трое протестующих кричали о бойкоте Игр в Пекине:
"Как можно позволить Пекину провести Олимпийские игры, учитывая, что они совершают геноцид против уйгуров?" (имеется в виду ситуация с мусульманами-уйгурами в регионе Синьцзян. — Прим. ред.).
Из-за инцидента церемонию, на которой присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, прерывать не стали, как это было на летних играх в Пекине 2008 года, а активистов, которые не дошли до самого стадиона или храма, быстро увела полиция.
Полиция сообщает:
Известно, что планируются новые акции протеста во вторник, когда в Афинах пламя Олимпиады будет официально передано организаторам Пекинских игр.
ДЛЯ СПРАВКИ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.