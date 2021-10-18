Ученица пермской школы: стрелявший шестиклассник много раз подвергался буллингу

Ученица школы пермского посёлка Сарс рассказала, что 12-летний шестиклассник, который утром 18 октября устроил стрельбу на территории учреждения, неоднократно подвергался буллингу.

По словам школьницы, некоторые ребята дразнили подростка из-за его фамилии. Она предположила, что стрелявший хотел отомстить обидчикам.

"Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией", — приводит РИА Новости комментарий девочки.

Она также добавила, что лишь пару раз пересекалась со "стрелком", так как учится в другом классе. При этом школьница удивилась, узнав о случившемся, ведь 12-летний подросток всегда вёл себя спокойно и неагрессивно. Девочка подтвердила, что после ЧП всех учащихся отпустили домой.

Напомним, шестиклассник дважды выстрелил из охотничьего ружья, причинив материальный ущерб школе. За медпомощью обратился один ребёнок, однако после осмотра его отправили домой.

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