Стрелявшему в пермской школе уголовная ответственность не грозит

Ученику, открывшему стрельбу в одной из школ в Октябрьском городском округе Пермского края, не грозит уголовная ответственность.

Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, школьника не привлекут к уголовной ответственности, поскольку она, в соответствии с положениями УК РФ, наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет.

При этом открывший стрельбу ученик ещё не достиг данного возраста.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с законодательством несовершеннолетних в возрасте от 11 лет, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста, по постановлению суда могут поместить в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Напомним, инцидент в школе Октябрьского городского округа произошёл утром 18 октября. По информации краевого управления МВД, один из учеников шестого класса произвёл в школе два выстрела — в стену и потолок. Как сообщалось ранее, школьник был вооружён отцовским карабином.

В настоящее время стрелявший задержан. Правоохранители устанавливают мотивы поступка ученика.

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