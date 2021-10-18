Стали известны подробности стрельбы в сельской школе в Прикамье

Сегодня утром в Пермском крае, как ранее сообщила Pravda.Ru, в одной из сельских школ звучали выстрелы: вооружившись отцовским карабином, на занятия пришёл шестиклассник.

На этот раз учителя сработали оперативно и жертв удалось избежать. Хотя, как сообщает ТГ-канал "112", настроен парень был решительно: