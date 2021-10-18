Сегодня утром в Пермском крае, как ранее сообщила Pravda.Ru, в одной из сельских школ звучали выстрелы: вооружившись отцовским карабином, на занятия пришёл шестиклассник.
На этот раз учителя сработали оперативно и жертв удалось избежать. Хотя, как сообщает ТГ-канал "112", настроен парень был решительно:
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