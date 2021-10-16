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В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком

Происшествия

Обстоятельства ДТП с участием грузовика и двух автобусов, в результате которого пострадали 15 человек, выясняют правоохранители в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком

По данным прокуратуры Нижегородской области, инцидент произошёл на улице Мирошникова в Московском районе города.

Как рассказали ТАСС в областном управлении ГИБДД, там грузовик ГАЗ, по предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги не пропустил автобус ЛиАЗ и столкнулся с ним. Тот в свою очередь врезался в автобус ПАЗ.

В прокуратуре сообщили, что в результате происшествия пострадали 15 человек. 

В настоящее время по факту инцидента на улице Мирошникова начата проверка, которую поручено провести прокурору Московского района Нижнего Новгорода.

Сообщается, что он выехал на место происшествия. Прокурору предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет решаться вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Турции пострадали семеро россиян. ДТП случилось в районе Манавгат в Анталии. Автобус опрокинулся на мокрой от дождя дороге.

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Внимание! Запись на камере – не доказательство ДТП
Автор: Владимир Васютченко
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