Семеро российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции.
Как сообщает издание En Son Haber, инцидент произошёл в районе Манавгат в Анталии.
Там опрокинулся автобус, направлявшийся в туристический центр. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением на мокрой от дождя дороге.
Двери опрокинувшегося автобуса открыть не удалось. Находившимся в нём людям пришлось разбить окно, чтобы выбраться.
В результате инцидента пострадали семеро российских туристов и их экскурсовод. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время состояние здоровья пострадавших оценивают как хорошее.
Напомним, в начале августа 2021 года в Манавгате выехал на встречную полосу и перевернулся автобус, в котором ехали в аэропорт 22 туриста из Самарской области. Тогда сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением.
В результате инцидента трое российских туристов погибли, 19 получили травмы разной степени тяжести. Троим из них потребовались операции.
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