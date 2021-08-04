Семьи погибших в ДТП в Турции жителей Самарской области получат по 1 млн рублей

Семьи жителей Самарской области, погибших в результате ДТП в Турции, а также пострадавшие в этой аварии получат материальную помощь.

Как сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Азаров, родным жертв ДТП выплатят по 1 млн рублей. Размер помощи пострадавшим в аварии составит от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных ими травм.

Напомним, ДТП с автобусом, в котором ехали в аэропорт 22 туриста из Самарской области, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья 2 августа. По предварительным данным, возле города Манавгат автобус, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся.

В результате происшествия трое российских туристов погибли. 19 человек получили травмы разной степени тяжести. Троим из них уже сделали операции. К вечеру 3 августа 15 пострадавших в аварии туристов выписали из турецких больниц.

По данным ТАСС, с 2010 года в Турции произошло не менее восьми аварий с автобусами, перевозившими российских туристов. В результате этих ДТП погибли 25 россиян.

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