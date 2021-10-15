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Криминалист рассказал об изменениях в портрете убийцы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Криминалист Дмитрий Кирюхин и профайлер Анна Кулик рассказали, как  изменились маньяки, а также описали их современные характеристики.

Криминалист рассказал об изменениях в портрете убийцы

По словам Кирюхина, среднестатистического серийного убийцу в наше время нельзя назвать семьянином. Как рассказал эксперт, сегодняшний маньяк — одинокий рецидивист и маргинал. Специалист добавил, что обычно во время преступления злоумышленник пьяный от алкоголя или запрещённых веществ.

Профайлер Кулик перечислила факторы, из-за которых человек может стать маньяком:

  • биологические;
  • психологические;
  • социальные.

"Проблемы во всех трёх этих сферах приводят к нарушению развития личности, что может стать основой формирования маньяка", — объяснила специалист, слова которой приводит URA. RU.

По данным эксперта, у вменяемого преступника возможно понять и предугадать его следующие шаги, в то время как невменяемых злоумышленников остановить тяжелее, поскольку они находятся в "другом мире", который отличается от нашего.

Ранее американская писательница Джилл Маккейб Джонсон спустя 40 лет узнала в бывшем парне серийного убийцу. Гэри Леон Риджуэй убил 49 женщин и девушек, хотя сам он говорил, что жертв было гораздо больше.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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