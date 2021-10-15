Криминалист рассказал об изменениях в портрете убийцы

Криминалист Дмитрий Кирюхин и профайлер Анна Кулик рассказали, как изменились маньяки, а также описали их современные характеристики.

По словам Кирюхина, среднестатистического серийного убийцу в наше время нельзя назвать семьянином. Как рассказал эксперт, сегодняшний маньяк — одинокий рецидивист и маргинал. Специалист добавил, что обычно во время преступления злоумышленник пьяный от алкоголя или запрещённых веществ.

Профайлер Кулик перечислила факторы, из-за которых человек может стать маньяком:

биологические;

психологические;

социальные.

"Проблемы во всех трёх этих сферах приводят к нарушению развития личности, что может стать основой формирования маньяка", — объяснила специалист, слова которой приводит URA. RU.

По данным эксперта, у вменяемого преступника возможно понять и предугадать его следующие шаги, в то время как невменяемых злоумышленников остановить тяжелее, поскольку они находятся в "другом мире", который отличается от нашего.

Ранее американская писательница Джилл Маккейб Джонсон спустя 40 лет узнала в бывшем парне серийного убийцу. Гэри Леон Риджуэй убил 49 женщин и девушек, хотя сам он говорил, что жертв было гораздо больше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.