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Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Возможный убийца трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области не делает вид, что находится в коме, так как человек не способен долго демонстрировать такое состояние специально. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому

По словам медицинского специалиста, врачи могут отличить поддельное состояние от настоящего. Например, психиатры обнаруживают фальшивую амнезию. Эксперт убеждён, что возможный преступник действительно находится в коме, а не избегает с помощью актёрской игры допроса правоохранителей.

"Думаю, если он в ней (в коме. — Прим. ред.), то по какой-то причине. Реакция на болевые раздражители у людей разная в сознании и без. Человек с закрытыми глазами не может знать, как и где проверят реакцию, и отреагирует "по-живому", — уверил Алексей Гапонов, слова которого привели NEWS.ru.

Кроме того, специалист добавил, что человеку слишком тяжело долго не двигаться и не реагировать на уколы и щипки.

Ранее предполагаемого преступника Александра Лазарева отправили в больницу, поскольку его состояние ухудшилось после задержания. По предварительной информации, возможный убийца девушек принимал наркотики. Известно, что правоохранители не смогли допросить предполагаемого злоумышленника.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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