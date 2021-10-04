Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому

Возможный убийца трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области не делает вид, что находится в коме, так как человек не способен долго демонстрировать такое состояние специально. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По словам медицинского специалиста, врачи могут отличить поддельное состояние от настоящего. Например, психиатры обнаруживают фальшивую амнезию. Эксперт убеждён, что возможный преступник действительно находится в коме, а не избегает с помощью актёрской игры допроса правоохранителей.

"Думаю, если он в ней (в коме. — Прим. ред.), то по какой-то причине. Реакция на болевые раздражители у людей разная в сознании и без. Человек с закрытыми глазами не может знать, как и где проверят реакцию, и отреагирует "по-живому", — уверил Алексей Гапонов, слова которого привели NEWS.ru.

Кроме того, специалист добавил, что человеку слишком тяжело долго не двигаться и не реагировать на уколы и щипки.

Ранее предполагаемого преступника Александра Лазарева отправили в больницу, поскольку его состояние ухудшилось после задержания. По предварительной информации, возможный убийца девушек принимал наркотики. Известно, что правоохранители не смогли допросить предполагаемого злоумышленника.

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