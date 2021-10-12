Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра

На сайте Slate недавно был опубликован рассказ американской писательницы Джилл Маккейб Джонсон. Дама вспомнила историю о том, как однажды увидела по телевизору сюжет о своём бывшем поклоннике, который оказался серийным маньяком.

Застенчивый кавалер

В 1980 году 18-летняя Джилл, которая была тогда студенткой и жила в Сиэтле, познакомилась на дискотеке с мужчиной по имени Гэри. Он сказал, что ему 29 лет, но у девушки создалось впечатление, что на самом деле он старше.

Они встретились несколько раз в течение нескольких недель. Гэри вёл себя вполне прилично — приглашал Джилл танцевать, платил за напитки, которые она пила. Но девушка заметила, что когда они находились в компании её друзей, Гэри не вступал с ними в разговоры.

Также её удивило, что во время танцев поклонник не пытался опустить руки ниже её талии или поцеловать её, словно она не привлекала его как женщина, или он очень стеснялся.

Как-то раз Гэри подвёз Джилл домой после очередного свидания, и она предложила ему зайти. Когда они вошли в спальню, мужчина достал из бумажника фото своего малолетнего сына и поведал, что недавно развёлся с женой.

После этого пара стала целоваться, и наконец занялась сексом. Правда, Гэри казался слишком уж напряжённым во время этого процесса. Затем пришли соседи Джилл, с которыми она снимала квартиру, и её новый любовник быстро собрался и ушёл.

Окончание неудачного романа

На следующие выходные Гэри вновь пригласил Джилл сходить потанцевать, но она была немного простужена и отказалась. К тому же, девушке не понравилось, что у её нового кавалера за плечами развод. Джилл в то время была не готова строить отношения с мужчиной, который уже имел в прошлом семью.

Вместо свидания они с подругой отправились в местный ресторанчик, и там встретили Гэри. Джилл очень смутилась, и ей пришлось извиняться перед ним.

После этого девушке несколько раз казалось, что она видит поблизости от своего дома фургон Гэри. Но он больше не пытался с ней общаться, и вскоре она перестала обращать на это внимание. Потом она встретила мужчину, который позднее стал её первым мужем. Несколько раз они виделись с Гэри в присутствии её жениха, но ни разу не заговорили друг с другом. Джилл не стала рассказывать жениху о прежнем ухажёре, опасаясь его ревности.

"Мой бывший — маньяк!"

Маньяк с газетой

Прошло около 20 лет. И вот как-то Джилл увидела телесюжет, посвященный серийному убийце Гэри Леону Риджуэю. Хотя внешне маньяк напомнил женщине её бывшего возлюбленного, она решила, что это просто совпадение.

Джилл забыла бы об этом случае, но ещё 20 лет спустя она решила написать книгу о серийных маньяках 80-х, и наткнулась на биографию Гэри Риджуэя. Читая описание его жизни, писательница быстро поняла, что это тот самый Гэри, с которым она встречалась 40 лет назад (тогда она ещё не знала его фамилии).

Риджуэя признали виновным в убийствах 49 женщин и девушек, хотя сам он говорил, что жертв было гораздо больше. Чаще всего ими становились проститутки, так как Риджуэй их ненавидел, и потом, они были более доступны.

Считается, что он начал убивать только в 1982 году, но Джилл Джонсон не уверена в этом. Тем более выяснилось, что одна из её прежних соседок, Марсия Фэй Чапман, в августе 1982 года ушла в магазин и не вернулась. Позднее её останки были найдены на берегу реки Грин-Ривер, куда Риджуэй любил сбрасывать трупы своих жертв, за что его даже прозвали "убийцей с Грин-Ривер".

Теперь Джонсон часто задумывается о том, как всё могло бы сложиться, если бы её соседи в тот вечер, когда она была с Гэри, не вернулись домой пораньше? Если бы она вновь отправилась с ним на свидание? Или если бы они встретились один на один возле её дома? Возможно, не заполучив саму Джилл, преступник набросился на её соседку, которая случайно подвернулась под руку?

Эта история показывает, что нужно быть разборчивее в знакомствах. С другой стороны, по многочисленным свидетельствам, в повседневной жизни маньяки часто ведут себя как самые обыкновенные и даже приятные люди. Так что гарантий, что среди ваших знакомых не окажется таких личностей, нет и быть не может.

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