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"Гадалка" из сериала "Слепая" обманула клиента на 5 тысяч рублей

Происшествия

Житель Орехово-Зуева стал жертвой мошенников, но вернул деньги через суд, выиграв дело у местного МВД. При этом злоумышленники так и не были найдены.

"Гадалка" из сериала "Слепая" обманула клиента на 5 тысяч рублей

Мужчина нашел в социальной сети аккаунт гадалки бабы Нины из сериала "Слепая" и написал ей с просьбой помочь ему стать более успешным в карьере. Ему ответила "внучка" Анна. Она написала, что для ритуала по снятию порчи гадалке нужны деньги на покупку 50 церковных свечей. Житель Подмосковья перевёл неизвестному человеку пять тысяч рублей, после чего собеседник перестал отвечать. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Следственные мероприятия затянулись, и тогда истец решил подать в суд на правоохранителей, обвинив местное управление МВД в отказе возбуждать уголовное дело и бездействии.

Суд установил, что в ходе расследования правоохранительные органы нарушили конституционные права и свободы истца, причинив ему моральный вред, а также предприняли не все попытки, чтобы установить личности мошенников.

В итоге суд обязал правоохранителей выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Таким образом, мужчина вернул себе свои деньги.

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Экстрасенсы и колдуны: как остановить "магическое" мошенничество?
Автор: Игорь Рябов
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