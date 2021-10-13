Покрывали девушку матом: в метро Москвы произошел новый конфликт с мигрантами

В метро Москвы произошел новый конфликт с участием мигрантов. Пассажиры кавказской национальности обрушились на девушку с ругательствами.

Первым гостей столицы начал призывать к вежливости молодой москвич. Его поддержали и другие люди. На кадрах, распространяемых по соцсетям, видно, что пассажиры пытаются успокоить мигрантов, однако их гнев лишь усиливается. Тогда они решили обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, передает Телеканал "360".

Уже на следующей станции дебоширов ожидали полицейские. Пассажиры попросили парня, который пытался угомонить нарушителей порядка, не выходить из вагона. Они испугались, что мигранты могут напасть на него.

Дебоширы поджидали молодого человека на станции. Их не беспокоило, что за ними внимательно наблюдали оперативники.

Это не первый конфликт в московском метро. В начале октября трое выходцев из Дагестана жестоко избили Романа Ковалева, который вступился за пассажирку. Сейчас он проходит курс лечения в больнице. Подозреваемые задержаны, их обвиняют в покушении на убийство.

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